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Катастрофы Boeing 737 MAX 49 минут назад
Появилась новая версия причин крушения Boeing 737 MAX
Американские СМИ сообщают со ссылкой на источники, что разбившийся в марте этого года пассажирский самолет Boeing737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в результате столкновения с птицей или другим объектом.
По информации источников, в результате столкновения был поврежден датчик угла атаки авиалайнера, определяющего угол крыла относительно горизонтального потока воздуха, в результате чего сработала система защиты от сваливания, что и привело к падению самолета, передает ТАСС.
Ранее расследующие причины катастрофы эксперты пришли к выводу, что ее причиной стал сбой в работе так называемой "Систем улучшения характеристик маневренности". По данным расшифровки бортовых самописцев, эта система, являющаяся дополнительной защитой от сваливания, активировалась до того, как самолет начал пикировать, и способствовала его падению.
Как сообщалось, 10 марта текущего года в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, в том числе, трое россиян. Вылетевший из столицы страны борт рухнул на землю примерно в 60 километрах от Адис-Абебы. В октябре минувшего года жертвами крушения самолета Boeing аналогичной модели в Индонезии стали 189 человек. После этих авиапроисшествие многие страны мира, в том числе, Россия, США и государства ЕС, приостановили эксплуатацию самолетов этой серии из соображений безопасности.
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