МИД Турции поймал американцев на лжи

Турция упрекнула американский Госдеп в вольном пересказе дипломатических встреч. На этой неделе в ходе совещания министров иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне встретились коллеги из США и Турции — Майкл Помпео и Мевлют Чавушоглу.

По итогам в среду Госдеп выпустил официальное заявление, обозначив темы переговоров: задержания американцев в Турции, ситуация в Сирии, а также покупка Анкарой российских комплексов С-400.

США, как известно, хотят, чтобы вместо них приобрели американские комплексы "Пэтриот", напоминает телеканал "Россия 24". И вот МИД Турции сообщил: заявление явно писали еще до встречи, а часть вопросов даже не обсуждали. Турецкая сторона также добавила, что такое уже бывало не раз. Но, где именно лукавит Госдеп, не уточнила: дескать, сами знают.

"Заявление, опубликованное в среду Госдепартаментом и очевидно подготовленное еще до встречи, состоявшейся между министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем Майклом Помпео, не только не отражает содержание встречи, но также содержит вопросы, которые даже не были затронуты...", — заявило посольство Турции в Вашингтоне.