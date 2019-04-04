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4 апреля 201906:02

Оппоненты Трампа потребовали от него показать налоговые декларации за пять лет

О том, что демократы США пытаются получить сведения о доходах президента, сообщил телеканал CNN. По данным журналистов, глава комитета по доходам и расходам Конгресса США Ричард Нил уже направил в Службу внутренних доходов такой запрос.

Дональд Трамп в ответ заявил — его бизнес по-прежнему проверяют, поэтому пока информацию об отчислениях обнародовать не собирается. Эксперты считают, что разногласия могут стать поводом для очередного разбирательства в суде, которое продлится не один месяц, а то и год.

Кроме того, в США пытаются реанимировать дело о связях Трампа с Москвой. Расследование спецпрокурора, по сути, закончилось ничем. Обвинения посчитали безосновательными. И вот "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на чиновников правительства пишет — следователи из команды Мюллера отчётом недовольны. Говорят, в нем мало деталей. Они как раз и могли нанести урон репутации американского лидера.

"Меня проверяют вне зависимости — от того требует этого кто-то или нет. Мне кажется, меня всегда проверяют!! Мои отчисления были под контролем в течение многих лет, потому что речь идёт о крупных суммах. Думаю, что если у Вас есть имя – проверок не избежать", — написал Дональд Трамп, президент США.

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