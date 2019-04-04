Нижняя палата британского Парламента одобрила проект об отсрочке Брекзита

Палата общин поддержала законопроект, обязывающий британское правительство отсрочить выход из ЕС. Решение было принято с перевесом в один голос.

Депутаты рассмотрели законопроект в ускоренном порядке всего за один день, отмечает телеканал "Россия 24". Теперь, чтобы вступить в силу, он должен быть еще одобрен Палатой лордов и подписан королевой.

В случае, если это произойдёт, вариант так называемого "Жёсткого Брезита" больше не будет рассматриваться. Тогда Терезе Мэй придётся добиваться согласия Евросоюза на очередную отсрочку Брекзита, если конечно британский парламент не одобрит соглашение до 12 апреля.

Интересно, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что Евросоюз не согласится на новую отсрочку, пока британские законодатели не одобрят условия соглашения.