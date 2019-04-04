"Чикаго" обыграл "Сент-Луис": Анисимов и Тарасенко набрали три очка

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Чикаго Блэкхоукс" на своей площадке взял верх над "Сент-Луис Блюз". Встреча завершилась по итогам буллитов со счетом 4:3 в пользу "черных ястребов".

В составе победителей одним из голов отметился россиянин Артем Анисимов, для которого эта шайба стала 15-й в текущем сезоне лиги. Помимо него за "Чикаго" забивали Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз, который, к тому же, реализовал победный буллит.

В составе "блюзменов" еще один российский хоккеист Владимир Тарасенко набрал два очка за результативность – у него гол и передача. Однако его усилий оказалось недостаточно для победы. Также за "Сент-Луис" забивали Дэвид Перрон и Тайлер Бозак.

В еще одном матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" несмотря на одно набранное очко Владислава Наместникова проиграл на своей площадке "Оттаве Сенаторз". Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей.