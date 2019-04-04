Крупное ДТП в Подмосковье унесло жизни 6 человек

В Подмосковье на трассе "Дон" в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли шесть человек, еще двое пострадали. Один из пострадавших – ребенок.

Трагический инцидент произошел на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в Домодедове – там столкнулись большегрузная фура и микроавтобус, передает ТАСС. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.