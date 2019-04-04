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4 апреля 201909:08

Забайкалью выделены из федерального бюджета средств на реконструкцию путепровода в Дарасуне

ГТРК "Чита"

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении свыше 200 миллионов рублей Забайкальскому краю. Федеральные средства пойдут на реконструкцию путепровода через железную дорогу и моста через реку Ингода в поселке Дарасун Карымского района.

Как сообщает ГТРК "Чита", общая стоимость всех восстановительных работ составляет более 1,5 миллиардов рублей. Их этой суммы 1 миллиард 103 миллиона рублей, будет затрачено на реконструкцию моста, почти 530 миллионов рублей пойдут на реконструкцию путепровода. Стоит отметить: чтобы не затруднять движение поездов, все работы работы будут вестись со строгим согласованием с РЖД.

Старт реконструкции дадут уже в этом году.

Текст: ГТРК "Чита"

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