"Группа компаний 1520" купила российское подразделение канадской компании Bombardier

Российская "Группа компаний 1520" выкупила отечественное подразделение канадского транспортного гиганта "Бомбардье Транспортейшн" (Bombardier Transportation). Сделку готовили несколько лет, она поможет перевести российские железные дороги в "цифру". И главное — обеспечить независимость российских предприятий от иностранных партнеров.

Безопасность движения на российских железных дорогах отныне не зависит от зарубежных партнеров. Управление перевозками берут на себя исключительно отечественные специалисты, а компоненты интеллектуальных систем для железных дорог производят только в России. Таков результат сделки, которую завершила российская "Группа компаний 1520", купив отечественное подразделение канадской "Бомбардье" — основного мирового производителя железнодорожной автоматики и механики.

"Приоритет на российских железных дорогах – это безопасность движения. И доступ к этим технологиям дает уверенность в том, что эта задача будет реализована. Это самая безопасная система управления железнодорожным транспортом в России. Сопровождение этих систем мы осуществляем российскими инженерами, которые обучены по самым высоким мировым стандартам", — сообщил заместитель генерального директора "Группы компаний 1520" Павел Середа.

Микропроцессоры — своего рода нервные клетки огромного мозга, интеллект железных дорог. В специальных цехах такие выпускают тысячами. Каждая микропроцессорная плата отвечает за конкретные стрелки на путях и светофоры и заменяет громоздкие устаревшие релейные системы. А в придачу еще и несколько электромехаников, которые их обслуживают.

Впрочем, создать компонент системы микропроцессорной централизации — это только полдела. Внедрение и практическое использование — не менее сложны. Компании принадлежит крупнейшая сервисная сеть, и здесь обеспечивают весь жизненный цикл автоматики.

Лаборатория, где испытывают новый софт и "железо". И сердце системы — центральный процессор, отвечающий за работу всех объектов. Сейчас здесь тестируют программное обеспечение конкретной железнодорожной станции.

"В данный момент здесь тестируется станция Якобак в Узбекистане. При помощи специальной программы-имитатора могу имитировать состояние напольных объектов – стрелка, светофор, путевой участок", — рассказывает инженер отдела тестирования компании "1520 Сигнал" Сергей Солодкин.

Пульт управления железнодорожными станциями. Диспетчер находится в Москве и контролирует все, что происходит на железной дороге, например, где-нибудь в сибирском городе. Каждый индикатор, каждый сигнал — это что-то конкретное, происходящее на конкретной станции. Впрочем, внедрение таких технологий и собственно создание новейшей инфраструктуры — это только малая часть задач, которые ставят перед собой в компании "1520".

"Это реализация стратегии развития российской железнодорожной инфраструктуры, — объясняет Павел Середа. — Это развитие инженерного потенциала, создание рабочих мест для российских инженеров. Это доступ к современным цифровым технологиям. Это возможность доступа к экспортным рынкам с конкурентным продуктом. Это импортозамещение зарубежных систем".

По сути – это шаг в развитии целой отрасли, в том числе в реализации проектов высокоскоростных магистралей, которые являются частью государственной транспортной стратегии.