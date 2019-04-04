Мать, зверски убившую детей, посадили на 19 лет

В Нижнем Новгороде вынесен приговор женщине, задушившей четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына, а затем сжегшей их тела. По решению суда Елена Каримова проведет в колонии общего режима 19 лет, сообщает РИА Новости.

Преступление было совершено в апреле 2018 года. Тела двух детей обнаружили пожарные при тушении возгорания в заброшенном овощехранилище в Семеновском районе Нижегородской области. Следователи установили, что малыши были задушены в машине собственной матерью. Потом она решила сжечь их тела, чтобы избавиться от улик.

Первоначально женщина призналась в убийстве, объяснив, что пошла на это, так как не могла обеспечить детям достойную жизнь. При этом следователи выяснили, что в месяц обвиняемая тратила на аренду автомобиля около 40 тысяч рублей.

Позднее Каримова отказалась от своих показаний и сообщила, что детей в машине якобы задушили двое азербайджанцев, решившие ей отомстить. Однако эти показания были опровергнуты свидетелей и записями с камер видеонаблюдения, на которых видно, что в автомобиле находилась только женщина с детьми.

В итоге Каримова была признана виновной в умышленном убийстве детей, так как "тяготилась обязанностями по их воспитанию".