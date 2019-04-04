"Сейчас зарежу!": приезжий ограбил два салона связи в Москве

Дорогостоящие смартфоны и деньги из кассы стали добычей 33-летнего гостя столицы, который за два месяца совершил для разбойных нападения на салоны связи МТС, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленник попал в объективы камер наблюдения.

Целью первого налета, который произошел в конце января, стал офис сотового оператора на улице Вавилова: угрожая ножом, мужчина заставил сотрудницу закрыть дверь и отдать ему все деньги. Забирать товар с витрин в тот раз он не стал.

Примерно через месяц подозреваемый вломился в магазин на Нахимовском проспекте, откуда вынес не только содержимое кассы, но и четыре смартфона. Часть из них он успел перепродать, остальные нашли у него в квартире на Новоясеневском проспекте.

Злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, суда он будет дожидаться за решеткой.