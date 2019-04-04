Водитель сгоревшей в Подмосковье маршрутки был нелегалом

Ространснадзор проверит законность перевозки пассажиров маршрутками из Тулы в Москву после ДТП с шестью погибшими в Московской области, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, в четверг, около 5:15 в четверг на трассе М-4 "Дон" загорелся микроавтобус "Мерседес Вито" после столкновения с грузовиком "Скания". В результате погибли 6 человек, двое ранены, в том числе 8-летняя девочка. Авария произошла в попутном направлении около деревни Вельяминово. Есть предположение, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

По данным ведомства, водитель микроавтобуса осуществлял нелегальную перевозку, дублируя маршрут легального перевозчика "Тула — Москва". При этом документы на перевозку пассажиров отсутствуют.

Известно, что все погибшие и пострадавшие — жители города Донской Тульской области.