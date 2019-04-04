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Выборы на Украине 51 минута назад

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4 апреля 201911:17

Ольга Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе в Киеве

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева заявила о своей готовности провести предвыборный спарринг кандидатов на пост президента Украины – комика Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что он принял вызов артиста и согласился на публичные дебаты на киевском стадионе "Олимпийский", а не в телестудии, как того требует закон.

Написав в своем "Твиттере", что она готова стать ведущей этих дебатов, Скабеева добавила: "Объективность и беспристрастность я гарантирую. Обещаю до 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению української мови".

Российская телеведущая также пообещала перевести свой гонорар "МВФ в счет оплаты внешнего долга Украины".

Ранее, еще до выборов президента на Украине Ольга Скабеева в шутку заявила, что готова баллотироваться в президенты Украины. Этот ее "предвыборный" ролик под лозунгом "Кто, если не я?" вызвал бурную реакцию в Интернете.

После него телеведущая даже попала на первые строчки "рейтинга" самых затравленных в Сети медиаперсон.

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