Аппендэктомия под водой: хирург Черноморского флота провел операцию на подлодке

На борту подводной лодки "Краснодар" Черноморского флота подводнику провели операцию по удалению аппендицита.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе флота, у одного из членов экипажа произошел приступ острого аппендицита. Его состояние ухудшалось. Быстро доставить его в госпиталь не получалось. И тогда командование флота приняло решение о проведении операции на субмарине. Врач-хирург Дмитрий Южанин провел операцию в кают-компании лодки, где в подобных случаях развертывается операционная.

Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии. После прихода "Краснодара" в пункт базирования его доставят в больницу. В истории Черноморского флота это первая операция, которая прошла на борту субмарины, находившейся в подводном положении.