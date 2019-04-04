"ПСЖ" намерен приобрести Варана

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" намерен приобрести защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана. Парижане видят в игроке сборной Франции замену Тиаго Силве, который может покинуть команду летом 2020.

Капитан команды 34-летний Тиаго Силва заявил, что хочет вернуться во Францию после завершения контракта. Парижане намерены найти бразильцу замену, причем сделать это уже нынешним летом. В качестве возможной замены называется Рафаэль Варан. Который в свою очередь хотел бы вернуться из Испании на родину.

Варан выступает за "Реал" с 2011 год и хотел бы сменить клуб. Контракт Рафаэля с мадридцами истекает в 2020 году, и "королевский клуб" постарается продать француза до истечения действия договора.