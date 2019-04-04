Пенсионерка ползком выбиралась из первоуральского травмпункта
Свердловское управление СКР начал проверку после публикации кадров из травмпункта в Первоуральске, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа.
"Вот так люди спускаются в первоуральской больнице, из травмпункта выходят. Подъемник не работает. Никто ничего не делает. И, похоже, никому ничего не надо", — сообщает мужчина за кадром.
Как оказалось, в больнице есть подъемник для маломобильных пациентов — воспользоваться им можно, обратившись в регистратуру, чего женщина не сделала. Более того, не попросил помощи и ее супруг, который снимал видео.
"Сегодня утром я уже собирал медперсонал для обсуждения ситуации. Женщину узнали: она пришла в травмпункт с переломом лодыжки, который уже сросся. На ноге гипса не было: она даже могла потихоньку спуститься самостоятельно. Персонал сказал, что за помощью она не обращалась. У нас складывается впечатление, что видео постановочное. Но мы планируем пригласить женщину на разговор", — рассказал "Комсомольской правде" главврач больницы Николай Шайдуров.
Его поддержал пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков, назвавший аморальной ситуацию, при которой мужчина снимает видео, вместо того чтобы помочь пациенту (в данном случае супруге).
Тем не менее, на месте уже побывали следователи, которые проводят проверку инцидента, и представители прокуратуры. Последние не обнаружили объявления о правилах пользования подъемником, так что руководству медучреждения предстоит объясняться на сей счет.
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