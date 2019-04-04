Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана приглашает на концерты премьерного абонемента "Классика для всех", созданного как дань нашей просветительской миссии и продолжающего традицию общедоступных концертов академической музыки.

В серию вошли самые известные произведения наиболее популярных композиторов-симфонистов. Вместе с тем программы цикла привлекательны и для завсегдатаев концертных залов – ведь представление сочинений доверено рукам первоклассных артистов, чьи трактовки отличаются свежестью и оригинальностью.

Программа концерта 9 апреля пройдет под знаком музыки Петра Ильича Чайковского. Прозвучат две непревзойденные вершины его композиторского гения – Концерт для скрипки с оркестром и Пятая симфония.

На протяжении всего творчества Чайковский вновь и вновь поднимал извечные вопросы бытия: жизнь или смерть, дар или проклятие, судьба или рок? В полной мере эти вопросы отразились на страницах Пятой симфонии, которую великий русский композитор, пианист, педагог, ученый, музыкально-общественный деятель Сергей Танеев называл лучшим сочинением Петра Ильича. С этим высказыванием невозможно не согласиться. Вслушиваясь в музыку симфонии и руководствуясь замечаниями ее автора, мы можем увидеть довольно ясную картину духовной жизни Чайковского, центральное место в которой занимает сакральная тема Судьбы.

Скрипичный концерт Чайковского в наше время стоит в одном ряду с самыми известными образцами жанра. Концерт создавался на фоне личной драмы автора, но музыка его необычайно светла, передает упоение радостью бытия, жажду жизни. Здесь композитор раскрывает, пожалуй, главную тему своего творчества – отношение художника к природе и народу. Поэтому светлая лирика сочетается в произведении с образами праздничного народного веселья. В настоящее время этот концерт является обязательным произведением для исполнения на Международном конкурсе имени Чайковского.

Виртуозную трактовку сольной партии Концерта предложит Айлен Притчин — один из самых ярких скрипачей своего поколения, обладатель множества наград, включая Гран-при на конкурсе М. Лонг, Ж. Тибо и Р. Креспен в Париже (2014).

Концерт прозвучит в интерпретации Заслуженного артиста республики Северная Осетия, дирижера Московского академического театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича–Данченко Тимура Зангиева.

Концерт состоится 9 апреля в 19:00 в Большом зале Консерватории имени Чайковского.