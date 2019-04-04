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4 апреля 201912:08

Тронул пьяного ногой: в Благовещенске уволен "запятнавший белый халат" врач

Amur.info

В Амурской области врач скорой помощи тронул ногой уснувшего на асфальте пьяного мужчину, проверяя состояние утомившегося пациента. Инцидент попал на видео, быстро распространившееся в социальных сетях.

По словам очевидцев, в тот день один из местных жителей принял большую дозу алкоголя и, устав от возлияний, решил отдохнуть на улице в мертвецки пьяном состоянии. Мужчине вызвали скорую, беспокоясь, что может замерзнуть.

Приехавший в составе бригады врач посмотрел на спящего и коснулся его головы своей ногой, проверяя его состояние — именно этот момент попал на опубликованное видео.

 

Затем утомившегося мужчину погрузили в носилки и увезла в наркологический диспансер. Вскоре пациент очнулся, отказался от лечения и отправился домой.

Главный врач благовещенской станции скорой медицинской помощи Игорь Никишов радикально отреагировал на инцидент и уволил своего сотрудника.

"Да, на видео наш врач. С сегодняшнего дня – бывший. Тот факт, что прежде этот доктор ни разу не был замечен в подобных действиях и что за несколько лет работы на станции скорой помощи он спас не один десяток жизней, не оправдывает его действий. У нас не хватает кадров, но это не значит, что мы намерены терпеть в своих рядах сотрудника, способного так запятнать белый халат. Доктор уволен." — дал свои комментарии изданию "Амур.инфо" главный врач.

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