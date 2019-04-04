Тверские летчики доставили груз для строительства международной научной станции "Барнео"

Экипаж Ил-76 вернулся с Крайнего Севера. На протяжении нескольких недель тверские летчики поддерживали работу международной иследовательской станции "Барнео", сообщает ГТРК "Тверь".

Командир корабля совершил полет на Северный полюс впервые в своей карьере. Перед отправкой на дрейфующую научную станцию, ему, как и всей команде, предстояла серьезная подготовка. "Полет был сложным, но интересным. Интересно было испытать себя, освоить что-то новое. В такое место сможет попасть далеко не каждый", — рассказал командир Ил-76 Алексей Чернышев.

Остальные участники экипажа воздушного судна к условиям вечной мерзлоты уже привыкли. В этот раз летчикам предстояло доставить более двадцати тонн груза строительства полярной научной станции, в том числе провиант, топливо и наземную технику.

Всего летчики свершили 3 полета с мурманского аэродрома. Все необходимое десантировали с высоты трехсот метров, без приземления на льдину. Также в рамках экспедиции доставили научных сотрудников. "У нас есть свои хитрости. О них я рассказать не могу", — рассказал штурман корабля Евгений Куршев.

Тверские летчики помогают научному сообществу с строительстве научной станции "Барнео" ежегодно. Этот полет стал для военного авиаполка уже тринадцатым. Операция завершилась успешно.