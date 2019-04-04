Прощание с Булдаковым пройдет 8 апреля в Доме кино

Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым состоится 8 апреля в Доме кино, передает РИА Новости со ссылкой на Гильдию актеров кино. Кладбище, где похоронят актера, пока не определено – вопрос с Троекуровским кладбищем все еще не решен.



Алексей Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в Монголии. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Актеру было 68 лет.