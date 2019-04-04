Ралли "Дакар" будет проводиться на Аравийском полуострове

Ралли-рейд "Дакар" сменит место проведения. Многодневка переберется из Южной Америки на Аравийский полуостров.

Организаторы гонки близки к подписанию контракта с Саудовской Аравией. Когда сделка будет заключена, будет официально объявлено о переносе гонки. Первая гонка по Аравийской пустыне может пройти уже в январе. Срок действия контракта – пять лет.

Гонка "Дакар" изначально стартовала в Париже и заканчивалась в столице Сенегала Дакаре. Но участившиеся теракты в северной Африке вынудили организаторов перенести гонку в Южную Америку, где прошли 10 последних ралли-рейдов.