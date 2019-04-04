Суд Севастополя приговорил украинских диверсантов к 14 годам строгого режима

Обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму Владимира Дудку и Алексея Бессарабова Севастопольский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима каждого, передает ТАСС.

Кроме того, Бессарабову назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, Дудке — 350 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Как сообщалось, в Севастополе 9 ноября 2016 года была задержана украинская диверсионная группа, куда входили Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов.

По информации ФСБ, все они — члены диверсионно-террористической группы управления разведки минобороны Украины.

По данным следствия, они занимались подготовкой диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму.

Третий участник диверсионной группы Дмитрий Штыбликов уже признан виновным по тому же обвинению, а также в хранении и перевозке боеприпасов. Он приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Штыбликов вину признал.