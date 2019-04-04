"Воду черпают из эскалатора": гигантский аквариум протек в московском ТРЦ

Установленный в торгово-развлекательном комплексе "Океания" на западе Москвы многотонный аквариум дал течь. Очевидцы сняли на видео бьющую из стекла струю воды и залитый пол ТРЦ.

Аквариум высотой 24 метра и объемом свыше миллиона литров является своеобразной визитной карточкой мегамолла. На протяжении последних двух лет его реконструировали.

"На данный момент аквариум официально не открыт, работы продолжаются. Как только будет известна точная дата открытия, мы опубликуем новость в нашем аккаунте", — отметили представители ТРЦ.

Судя по кадрам с места, трещина в стекле образовалась на высоте не менее 10 метров от пола, вода залила пол мегамолла. Удалось ли ликвидировать течь и что стало причиной пробоины, остается неизвестным.

"Воду черпают из эскалатора", — сообщили посетители торгового комплекса.