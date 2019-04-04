Инспектор "Моспаркинга" газом ослепил угрожавшего ему водителя

Инспектор "Моспаркинга" применил газовый баллончик против требовавшего от него удалить фотографию водителя, но в итоге оба участника конфликта оказались в больнице. Ведомство обнародовало запись с нательной камеры своего сотрудника.

"Кто трогать тебе разрешал? Кого ты всех фиксируешь? А где ты здесь знак видишь? Какой это тротуар, это проезжая часть! Если мне штраф придет, я тебя найду! Хочешь, прям сейчас тебе дам?! Фотографию удалил быстро!" — требовал владелец оставленного у стен больницы на улице Щепкина "Мерседеса".

Два месяца назад, как уточняет "МК", у него родился ребенок, а 1 апреля его занедужившей супруге провели операцию, и мужчина спешил ее проведать. Автомобиль он оставил на тротуаре, а номер закрыл бумагой. Впрочем, это не помешало инспектору зафиксировать нарушение. Объявившийся владелец машины принялся наседать на сотрудника "Моспаркинга" и оскорблять его, так что тот в итоге пустил в ход газовый баллончик (по другим данным — газовый пистолет).

Ослепленный водитель догнал обидчика, повалил его на асфальт и нанес несколько ударов по лицу, после чего сцепившихся мужчин разняли. Автовладельца госпитализировали с химическими ожогами глаз и переломом носа, у инспектора зафиксировали гематомы на голове. Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

Это уже второе нападение на 33-летнего сотрудника "Моспаркинга": в 2016 году нарушитель нанес ему несколько ударов битой возле метро "Пражская", после чего скрылся. По решению суда злоумышленник получил два года условно, а инспектор с тех пор постоянно носит с собой газовый баллончик.