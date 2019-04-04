На МКС "Прогресс МС-11" отправился сверхкоротким путем

По сверхкороткой схеме к МКС отправился грузовой корабль "Прогресс МС-11". Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с ним с 31-й площадки космодрома Байконур. Полет займет чуть более 3,5 часа.

Стыковка "Прогресса" с Международной космической станцией должна состояться в 17 часов 25 минут по московскому времени. Грузовик за два витка после старта доставит на станцию продукты, медикаменты, научное оборудование, топливо. Всего масса груза – около двух тонн.

Впервые по сверхкороткой схеме полет к МКС выполнил грузовик "Прогресс МС-09". 10 июля 2018 года он долетел к МКС за четыре витка. Космическая дорога заняла у него шесть часов.

"Прогресс МС-10" 16 ноября 2018 года вновь летел к Международной станции по старой двухсуточной схеме, сделав 34 витка вокруг Земли до стыковки со станцией. Это был первый запуск ракеты "Союз-ФГ" после аварии 11 октября 2018 года.

Старт "Союза-2.1а" с "Прогрессом МС-11" в прямом эфире транслировал с космодрома Байконур телеканал "Россия 24".