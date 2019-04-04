ЦСКА предложит контракт Дзагоеву

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что полузащитнику Алана Дзагоеву будет предложен новый контракт. Кроме того, руководитель клуба указа, что армейцы оплатили операцию футболиста.

Контракт Алана Дзагоева с ЦСКА истекает летом. Появилась информация, что армейцы предложили своему ведущему игроку новый договор. Но его условия не устроили самого Алана, и был готовить покинуть клуб. В настоящее время футболист проходит восстановление после травмы связок колена и последовавшей за ней операции.

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал газете "Спорт-Экспресс" ситуацию вокруг Дзагоева. "Дзагоев — игрок ЦСКА, мы решили вопрос с операцией, она у него прошла. Сейчас ему нужна реабилитация. Вы видели, чтобы с каким-то футболистом ЦСКА не подписал контракт, чтобы были проблемы, чтобы кого-то бросил ЦСКА? Или вы думаете, что с Дзагоева мы начнем?"