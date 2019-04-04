Путин посетил "Вахту памяти"

В Музее Победы на Поклонной горе состоялось торжественное открытие всероссийской акции "Вахта памяти — 2019". В ней участвуют представители поисковых организация из 82 российских регионов, передает телеканал "Россия 24".

В течение двух дней они будут обсуждать подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. А также традиционно наметят планы раскопок в рамках всероссийской акции "Вахта памяти" и перспективы развития движения. Перед собравшимися выступил Владимир Путин.



"Именно вы, уважаемые друзья, открываете раннее не известные события и факты нашей ратной истории, возвращаете имена, судьбы героев, те великие примеры патриотизма, на которых должно воспитываться новое поколение. Неразрывность, преемственность истории — это основа движения вперед. Ценности которые объединяют наше общество, мы должны сделать все, чтобы наши дети и все наши граждане гордились тем, что они наследники победителей, знали героев своей страны и самое главное — своей семьи. Чтобы все понимали, что это часть нашей собственной жизни. Память о многотрудных и героических военных годах, и каждом, кто приближал победный час, священна для нашего народа и ваш личный вклад очень значим для России", — сказал Путин.

После выступления президент подошел к ветеранам, которые сидели в зале, и пообщался с ними.