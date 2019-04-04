Анатолий Руденко рассказал, почему не сложилось с Арнтгольц и Поверенновой

Несмотря на то, что еще в 14 лет Анатолий Руденко впервые снялся в кино – да еще у самого Эльдара Рязанова – "Привет, дуралеи!" вполне мог стать и его последней ролью.

В "Судьбе человека" Руденко признается, что поначалу актером себя не видел и не чувствовал, хотя именно этого хотела его мама — актриса Любовь Руденко.

Хитростью она его, по сути, заманила в театральный вуз, а затем случай вывел Руденко на замену в театре Маяковского.

И только когда он впервые вышел на сцену, то окончательно увлекся профессией.

Поклонницы актера пристально следили не только за творчеством, но и романами Анатолия. в реальной жизни они начинались после того, как эти чувства были сыграны в кино, признается актер.

Немало слухов в свое время породили отношения Руденко с Татьяной Арнтгольц. С ней актер познакомился на съемках сериала "Простые истины", правда, признаться в чувствах решился только через три года. Их роман был бурным, но столько же стремительно завершился.

А когда во время работы над фильмом "Ангел-хранитель" Руденко познакомился с Дарьей Поверенновой, и популярные актеры стали жить вместе, как семья, казалось, до ЗАГСа им – рукой подать. Однако и с Дарьей до официального оформления отношений у Руденко так и не дошло.

На съемках какой картины познакомился Анатолий со своей нынешней женой — актрисой Еленой Дудиной? Почему не сложились в супружеский союз его отношения с Арнтгольц и Поверенновой? Как актер решился сделать предложение Дудиной, и почему после фильма "Привет, дуралеи!" он думал, что не будет актером?

Гость программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" – актер Анатолий Руденко.