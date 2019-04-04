В Омске умерла пациентка, которую лечили от астмы и не заметили рак

В Омской клинике умерла 52-летняя женщина, которой врачи долгое время не могли поставить верный диагноз. Сначала ей диагностировали пневмонию левого легкого, отправив в платную клинику.

Там пациентке назначили сильные антибиотики, но лечение не дало результатов. Тогда врачи поставили новый диагноз: хронический бронхит, а затем — бронхиальная астма.

В течение всего этого времени женщина просила дать ей направление в областную больницу, потому что с каждым днем ей становилось хуже и хуже.

То, что у нее рак, выяснилось лишь когда ее привезли по скорой в больницу имени Кабанова. Оттуда пациентку направили в онкодиспансер.

Анализы ясности не внесли, несмотря на то, что собирались консилиумы. Врачи диагностировали рак, но не могли определить, чего именно.

Все это время женщина получала только обезболивающие лекарства. После очередного консилиума было решено подобрать ей метод химеотерапии, но было уже поздно: пациентка умерла от остановки сердца, пишет омский портал Om1.ru.

В областном минздраве завили, что лечение пациентка получала, а летальный исход связан с поздним обращением в онкоцентр.

В конце марта сообщалось о том, что в больнице Первоуральска Свердловской области из-за некомпетентности врачей скончалась от аппендицита 29-летняя Екатерина Подволошина, которой медики целую неделю не могли поставить верный диагноз.