"Ювентус" продлил контракт с Манджукичем

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич продлил контракт с "Ювентусом" до июня 2021 года. Прежнее соглашение футболиста было рассчитано до лета 2020 года.

"Ювентус" предложил 32-летнему футболисту новый договор, и Марио ответил согласием. Заплата бронзового призера последнего чемпионата мира возросла на один миллион евро в год. В нынешнем сезоне Манджукич сыграл за "Ювентус 22 встречи, в которых забил 6 мячей.

Марио Манджукич пришел в "Ювентус" в 2015 году из мадридского "Атлетико".Хорват три раза выигрывал чемпионат Италии и столько же раз выигрывал Кубок страны.