Российский тяжелый ракетный крейсер может получить гиперзвуковые "Цирконы"

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" может получить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон". Все зависит от того, появиться ли это вооружение в техническом задании, заявил агентству "Интерфакс" глава Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Рахманов.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил, что боевой корабль получит не только "Цирконы", но и "Калибры".

"Адмирал Нахимов" относится к проекту 1144 "Орлан". Это крупнейшие неавианесущие корабли в мире: длина – 251 метр, ширина – около 28 метров, а полное водоизмещение – свыше 24 тысяч тонн.

Всего было построено 4 тяжелых крейсера: "Петр Великий" служит на Северном флоте, "Адмирал Нахимов" с 1999 года проходит ремонт и модернизацию на заводе "Севмаш", "Адмирал Ушаков" ожидает утилизации, а судьба "Адмирала Лазарева" неизвестна.

Впервые о гиперзвуковой ракете "Циркон" стало известно во время Послания президента Федеральному Собранию в феврале 2019 года. Владимир Путин уточнил, что это оружие будет двигаться со скоростью около 9 Махов и уничтожать цели на расстоянии до тысячи километров.