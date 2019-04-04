В Шереметьеве задержали группу контрабандистов во главе с полицейским

Сотрудника транспортной полиции и его подельников, в том числе из Болгарии, задержали в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в контрабанде золотых украшений на 11 миллионов рублей. Камеры наблюдения зафиксировали финальные аккорды операции.

По данным СКР, ценный груз общим весом свыше 13 килограммов переместили через российскую границу 28 марта, а спустя несколько часов задержали и трех предполагаемых участников преступной группы, среди которых оказался и страж порядка. Изделия из золота, по некоторым данным, доставлял из Турции гражданин Болгарии.

По версии следователей, злоумышленники организовали "устойчивый канал контрабанды на территорию РФ", то есть эта партия была не первой. Всех задержанных взяли под стражу, за незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.