В Ухте школьник палкой отбился от стаи бродячих собак. Видео

Инцидент произошел в окрестностях города неподалеку от базы "Снегири", где ученик спортивной школы катался на лыжах: на подростка напала крупная стая бродячих собак.

Мальчик оказался не робкого десятка и сумел отбиться от агрессивных животных, размахивая лыжной палкой.

Кадры нападения подросток записал на видео, которое позже выложила в социальной сети информационная программа "День".

В комментариях к публикации пользователи недобрым словом упомянули фонд "Добрый Город" — с этой организацией заключен контракт на отлов бродячих собак.

Сотрудники фонда отреагировали на негативные комментарии: " Нам на месяц 28 собак отловить администрация план выставляет. Мы его выполнили. Сейчас контракта нет и в ближайшее время не будет. Что вы от нас хотите? Или вы думаете кто-то бесплатно будет этим заниматься?"

По словам представителя фонда, в настоящее время у организации нет средств на отлов и содержание бродячих животных.

В середине марта текущего года администрация Ухты планировала выделить дополнительные 800 тысяч рублей на борьбу с бродячими собаками. О распределении и использовании этих средств информация не поступала.