Умер режиссер Георгий Данелия
На 89-м году ушел из жизни Георгий Данелия. О его смерти сообщила семья режиссера, передает "Россия 24".
В последнее время он тяжело болел: в конце февраля был госпитализирован в реанимацию с воспалением легких.
Для стабилизации дыхания врачи специально вводили Данелию в искусственную кому, а затем поставили в трахею трубку для поступления воздуха в дыхательные пути.
Первого апреля супруга режиссера Галина Юркова-Данелия сообщила, что Георгий Николаевич чувствует лучше, он уже начал дышать самостоятельно, однако врачи его выписывать пока не планировали.
Данелия был автором таких культовых картин, как "Мимино", "Афоня", "Осенний марафон", "Я шагаю по Москве", "Сережа", "Тридцать три", "Кин-дза-дза".
Каждый его фильм становился событием для миллионов советских зрителей.
Георгий Данелия родился в 1930 году в Тбилиси, вскоре после этого его семья переехала в Москву. Отец будущего режиссера был главным инженером Метростроя Москвы и СССР, а мать Мери Анджапаридзе — режиссером-постановщиком.
Именно она, а также его дядя и тетя — Михаил Чиаурели и Верико Анджапаридзе — привили будущему прославленному режиссеру любовь к кино.
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