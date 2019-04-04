В Будапеште состоялся парад глупых походок

Венгры отметили первое апреля массовым парадом "глупой походки", вдохновленным знаменитым комедийным скетчем от "Монти Пайтона". В забавной акции приняли участие несколько сотен жителей Будапешта, сообщает Reuters/status/1113458635055591424" target="_blank">Reuters.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как участники парада забавно передвигаются по одной из улиц венгерской столицы. Организатор акции, 27-летний Бенедек Петрок, рассказал, что основная идея парада – дать людям возможность расслабиться и раскрепоститься.

По словам 68-летней Валерии Мерез, которая приняла участие в марше, она получила большое удовольствие от смешного флешмоба.

"Время от времени приятно немного подурачиться и выпустить пар", — рассказала венгерка.

Ниже можно посмотреть оригинальный скетч, который лег в основу акции.