Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Скончавшегося 3 апреля народного артиста России Алексея Булдакова похоронят 8 апреля на Троекуровском кладбище в столице.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

Собеседник агентства рассказал также, что прощание со знаменитым артистом, умершем в Монголии на 69-году из-за оторвавшегося тромба, пройдет 8 апреля в 11.00 в Большом зале московского Дома кино.

Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка Алтайском края. До 1976 года работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани. Известность актеру принесла роль генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты".