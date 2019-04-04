Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому

В Киеве началось рассмотрение по существу дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Зал заседаний Подольского райсуда полон. Прокурор начал зачитывать текст обвинения на 80 страницах.

Пока прокуроры не будут озвучивать меру требуемого наказания журналисту, пояснил его адвокат Андрей Доманский. Херсонский горсуд 17 мая 2018 года арестовал задержанного двумя днями ранее в Киеве Кирилла Вышинского, напоминает РИА Новости. Журналист, гражданин Украины и России, подозревается Киевом в госизмене и поддержке народных республик Донбасса. Максимальное наказание по этим статьям – до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что откажется от украинского гражданства. Эта процедура, правда, довольно сложная. Украина продолжает считать своими гражданами до сих пор всех жителей Крыма, которые были внесены в избирательные списки первого тура президентских выборов, который прошел на Украине 31 марта.

Владимир Путин заявил, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную журналистскую деятельность. Москва потребовала от Киева прекратить насилие над представителем прессы, направив Украине несколько нот протеста по дипломатическим каналам.

Серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Кирилла Вышинского высказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Он заявил, что разочарован украинской позицией и призвал освободить журналиста.

Все страны ОБСЕ обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ, напомнил со своей стороны Киеву генсек ОБСЕ Томас Гремингер.