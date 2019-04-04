Бортко об уходе Данелии: это значительная часть нашего кино

Георгий Данелия был значительной частью российского кинематографа, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко, передает РИА Новости.

"Очень тяжело, очень трудно говорить каждый день про кого-то. Уходят замечательные люди, художники, замечательные режиссеры, актеры. Георгий Данелия — это часть нашего кино, причем значительная его часть", — сказал Бортко.

Как сообщалось, Данелия ушел из жизни в возрасте 88 лет. В феврале его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с пневмонией.

Режиссер, сценарист Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, спустя год его семья переехала в Москву. Окончил Московский архитектурный институт, а затем Высшие режиссерские курсы (мастерская Михаила Калатозова). Работал на "Мосфильме" с 1959 года.

Любовь зрителей ему принесли фильмы "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!" и многие другие.

Данелия награжден Орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, "Знаком почета", был отмечен наградами, упоминаниями кинофестивалей в Каннах, Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, сочинском "Кинотавре" и других. Является лауреатом премий "Золотой Орел", "Ника".