Подвиг защитников и жителей блокадного Ленинграда увековечат в Иерусалиме

Подвиг защитников и жителей блокадного Ленинграда увековечат в памятнике. Установят его в Иерусалиме в год 75-летия полного освобождения Ленинграда, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Создателями мемориала станут иерусалимские и российские скульпторы. Сейчас идет работа над проектом монумента под рабочим названием "Свеча памяти". На стеле с одной стороны появится Ангел, на другой — звезда Давида и менора в колючей проволоке. Дело в том, что 27 января — не только день освобождения от фашистской блокады. Это также Международный день памяти жертв Холокоста. Память о двух трагических событиях в истории человечества будут, таким образом, объединены в одном монументе.

Все детали стелы, высота которой составит восемь метров, выполнят в Петербурге. Саму стелу изготовят израильские скульпторы. Точные сроки установки памятника пока не известны. Предположительно торжественное открытие пройдет во время дней Санкт-Петербурга в Израиле. Ожидается, что мероприятие посетит президент Владимир Путин.