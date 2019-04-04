Робот "Уран" доработан и готов к бою

Все недоработки в новом российском боевом роботе "Уран-9" устранены. Машина готова к службе, заявил агентству "Интерфакс" заместитель начальника Генерального штаба армии РФ Игорь Макушев.

Ранее стало известно о ряде проблем, которые были обнаружены у робота "Уран-9" во время испытаний в Сирийской Арабской республике. Так, например, клинила 30-миллиметровая пушка, возникали трудности при прицеливании и слежении за обстановкой вокруг боевой машины. Кроме того, дрон не мог одновременно двигаться и стрелять.

Напомним, нового робота широкой общественности показали на Параде Победы 9 мая 2018 года: сразу два таких дрона провезли по брусчатке Красной площади. "Уран-9" – тяжелая боевая машина, вооруженная 30-миллиметровой автоматической пушкой, управляемыми ракетами "Атака", реактивными огнеметами и гранатометами.