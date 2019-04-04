Страшный удар в фуру: водитель сгоревшей маршрутки перевозил людей нелегально

Водитель микроавтобуса, который этим утром на трассе "Дон" налетел на фуру в Домодедове, перевозил людей нелегально, сообщил Ространснадзор. В результате аварии погибли 6 человек. Двое госпитализированы. Один из пострадавших сейчас в реанимации.

Авария произошла еще до рассвета, около 5 утра. Микроавтобус, который ночью выехал из Тулы, не доехал до Москвы 64 километра. Столкновение произошло во втором ряду, удар был такой силы, что многотонную фуру, которая стояла на месте, откатило на 20 метров. Передняя часть микроавтобуса оказалась полностью разрушена.

"Произошло возгорание газового баллона двигателя минивэна, в результате чего на месте происшествия погибли 6 пассажиров", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Пожар, который возник сразу после удара, потушили водители проезжавших мимо машин. Они же вызвали спасателей и скорую помощь. Шесть человек погибли на месте, двое госпитализированы. Известно, что одна из пострадавших — восьмилетняя девочка — находится в реанимации.

"Ребенку проведена экстренная операция, чтобы остановить внутрибрюшное кровотечение. Сейчас оба пациента находятся в реанимации. Ребенка планируется перевести в НИИ травматологии и ортопедии. Состояние молодого человека стабильное, пока он лечится у нас. Пациенты достаточно тяжелые, поэтому прогнозов пока давать не будем", — рассказал Сергей Маркитан, заместитель главного врача по медицинской части Домодедовской центральной городской больницы.

Водителя фуры сейчас опрашивают. Рассматриваются сразу несколько версий случившегося: водитель мог уснуть за рулем, либо нарушил правила дорожного движения — несоблюдение дистанции привело к столкновению с притормозившей фурой.

"К ликвидации последствий ДТП привлекалось 32 человека, 11 единиц техники. От МЧС — 6 человек, 2 единицы техники", — заявил Вячеслав Кочкин, старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области.

Личности погибших устанавливают. Движение по федеральной трассе "Дон" не перекрывали, машины останутся на месте до завершения всех следственных действий.

Уже установлено, что водитель микроавтобуса осуществлял перевозку людей незаконно. Он работал на маршруте как частное лицо, дублируя легальных перевозчиков. Микроавтобус, в котором погибли 6 человек, был выпущен 20 лет назад.