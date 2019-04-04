Фестиваль фильмов-экранизаций стартует в Гатчине

Кинофестиваль, в котором участвуют только фильмы-экранизации, стартует сегодня в Гатчине. Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", юбилейный 25-й форум "Литература и кино" соберет много любимых зрителями деятелей киноискусства. Киноманов как всегда ждет разнообразная программа: ретроспективные показы, выставки, творческие встречи. Мероприятия в рамках фестиваля состоятся в Домах культурах, школах Гатчины, в районных библиотеках.

Фестиваль интересен своей литературной направленностью. Это единственный в России подобный кинофорум. В нем участвуют только картины, в основу которых легли литературные произведения. Состав участников обширен: приезжают писатели, литературоведы.

Как всегда, на кинофоруме пройдут конкурсный и внеконкурсный показы. Основная тема открытия и закрытия фестиваля — Год театра в России, а также юбилеи Даниила Гранина и Александра Володина.