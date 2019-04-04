Бегунья Ксения Савина обвинена в нарушении антидопинговых правил

Российская бегунья Ксения Савина и ее тренер Алексе Савин отстранены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) на неопределенный срок за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, супруги Савины подозреваются в фальсификации проб.

В сентябре прошлого года в допинг-пробе Савиной были найдены метаболиты запрещенных веществ, предположительно эритропоэтин. Спортсменка была отстранена от соревнований. Ксения Савина и ее тренер были отстранены на неопределенный срок.

В апреле бегунье и ее тренеру были выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил и фальсификации допинг-проб. Если факт употребления допинга будет доказан, то супругов Савиных ждет дисквалификация.