Давший течь гигантский аквариум скрыли от глаз посетителей московского ТРЦ

Самый высокий в мире цилиндрический аквариум с экскурсионным лифтом внутри закрыли для обзора после технологической аварии — пол расположенного на западе Москвы торгово-развлекательного комплекса "Океания" оказался залит соленой водой. Очевидцы сфотографировали занавешенного "колосса".

Являющийся визитной карточкой мегамолла 24-метровый аквариум дал течь в первой половине дня 4 апреля — очевидцы сняли на видео бьющую из треснувшего акрила струю, мокрый пол и залитый водой эскалатор. Спустя несколько часов течь устранили, а значительную часть подводного мира скрыли от глаз посетителей.

Последние несколько месяцев созданный при помощи двух прозрачных акриловых цилиндров диаметром 5 и 10 метров аквариум находился на ремонте. Недавно его вновь заполнили водой — а это около миллиона литров, — однако об официальном открытии ничего не сообщалось. Представители ТРЦ сегодня отметили, что "работы продолжаются".

Аквариум был построен американской компанией ICM, его обслуживанием занимаются сотрудники отечественной "АкваЛого инжинирнинг". Они называют его самым высоким в мире цилиндрическим аквариумом с экскурсионным лифтом внутри.