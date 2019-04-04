Россия будет осваивать космос вместе с Анголой

Россия рассчитывает на развитие двусторонних отношений с Анголой, в том числе в сферах алмазодобычи, космоса и рыболовства.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим ангольским коллегой Жоау Лоуренсу. Он подчеркнул, что две страны связывает давнее партнерство, которое глава государства назвал "надежным".

В свою очередь его собеседник, который в 1982 году закончил в Москве исторический факультет Военно-политической академии имени Ленина, отметил, как сильно изменилась столица страны и поздравил Путина "за то, что вы смогли обеспечить прогресс и развитие России и русского народа".

Лоуренсу также подтвердил намерение расширять дальнейшее двустороннее сотрудничество между Анголой и Россией, подчеркнув, что Луанда рассчитывает на то, что Москва поможет диверсифицировать экономику страны.

По его словам, 3 апреля он выступил на открытии бизнес-форума Ангола — Россия в Москве и призвал российских бизнесменов вложить свои ресурсы в республику.