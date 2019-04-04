В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

Уроженец Киргизии получил тяжелые травмы в результате взрыва автомобиля, принадлежащего офицеру Главного управления разведки Минобороны Украины. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Мощный взрыв прогремел в ночь на 4 апреля на парковке перед супермаркетом на улице Вильямса в Киеве. По предварительной версии, мужчина подложил под легковушку самодельное взрывное устройство, но оно преждевременно сработало. На кадрах видно, что мощный хлопок раздался сразу после того, как злоумышленник подошел к автомобилю.

Пострадавшего, как уточняют местные СМИ, в тяжелом состоянии доставили в больницу — ему оторвало кисти рук.

Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года. По данным представителя Радикальной партии, предполагаемым подрывником оказался уроженец Киргизии, с ним работают следователи.