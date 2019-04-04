Сестра основателя Snapchat создала порносайт для женщин, где есть только звук и текст

Сестра основателя Snapchat Кэролайн Шпигель создала порноресурс Quinn для женщин, в котором не будет ни фото, ни видео. На сайте можно будет ознакомиться только с эротическими историями в виде аудио или текста, а также со звуками секса, сообщает Tech Chrunch.

Сайт Quinn будет пополняться в том числе с помощью контента пользователей, который будет тщательно модерироваться.

Проект запускается 13 апреля. По словам Шпигель, ей удалось собрать с помощью краудфандинга один миллион долларов. Женщина утверждает, что брат, основавший Snapchat, не имеет к проекту никакого отношения.

Авторов для портала искали на форумах и сайтах типа Reddit и Tumblr.

Идея создать порносайт без видео пришла в голову Кэролайн Шпигель, когда страдала анорексией, которая перетекла в сексуальную дисфункцию.

По мнению женщины, порно в его нынешнем виде предназначено исключительно для ублажения мужчин.

"Изображения порноактрис с "идеальными" формами вызывают дискомфорт у многих женщин и не дают им расслабиться. Слушая звуки и читая истории, каждая сможет вообразить себя героиней сюжета и дать простор своей фантазии", — рассказала Шпигель.