Сульшер хочет видеть Санчо в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" сделает попытку приобрести полузащитника сборной Англии и дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Главный тренер самого титулованного клуба страны Уле-Гуннар Сульшер выразил заинтересованность в 18-летнем футболисте.

Уле-Гуннар Сульшер предоставил руководству клуба список игроков, которых бы он хотел видеть в команде в новом сезоне. В их числе юный полузащитник "Боруссии" Джейдон Санчо, являющийся воспитанником "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне Джейдон Санчо стал игроком основного состава дортмундской "Боруссии" и одним из лидеров лидера бундеслиги. Кроме того Джейдон дебютировал в сборной Англии.