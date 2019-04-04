Первый полет новейшего военного транспортника. Видео

Компания "Ильюшин" опубликовала видео с подробностями первого полета новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В. Так, например, задание для экипажа подписывали на капоте черного автомобиля "Волга". Это традиция конструкторского бюро Ильюшина.



Кроме того, на видео можно рассмотреть рабочие места пилотов нового самолета: большинство аналоговых датчиков заменены на удобные многофункциональные ЖК-дисплеи. Это так называемая "стеклянная кабина". Подобные сейчас ставят на всех современных российских самолетах.

Также уточняется, что Ил-112В два раза имитировал захода на посадку. Шасси транспортник на всякий случай не убирал. В полете новый самолет сопровождала лаборатория Ил-114, которая собирала все данные о поведении машины в воздухе.

Тестирование Ил-112В прошло успешно. На земле экипаж встречали и поздравляли сотрудники "Ильюшина", глава компании Алексей Рогозин, вице-премьер Юрий Борисов и президент ОАК Юрий Слюсарь.

Ил-112В идет на смену устаревшим военно-транспортным Ан-26. Разработчики утверждают, что российский самолет должен превзойти украинского предшественника на 30-40%. Ил-112В способен взять на борт до 5 тонн груза, крейсерская скорость – 500 километров в час.