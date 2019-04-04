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Выборы на Украине 23 минуты назад
Дебаты Порошенко и Зеленского вырастут до "Олимпийских" масштабов
Украинский гостелеканал начал переговоры по организации дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Кандидаты на президентское кресло встретятся 19 апреля на киевском стадионе "Олимпийский". Только на трибунах за прениями будут наблюдать более 70 тысяч зрителей.
Видеооткрытку своему конкуренту Петр Порошенко снимал в ночи. На стадион не поехал. Возможно, решил сэкономить то ли 5,5 тысячи гривен за час съемки на главной спортивной арене страны, то ли время. О правилах предвыборных дебатов на Украине Порошенко рассуждал в студии. Для убедительности при монтаже добавили картинку со зданием администрации президента Украины.
"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента. Почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион — так стадион", — согласился со своим оппонентом президент Украины Петр Порошенко.
В украинском ЦИКе добавили: предложение Зеленского встретиться на стадионе — это уже не дебаты, а вид агитации, и оплачиваться такое мероприятие должно из бюджета штаба кандидата.
Свой вызов президенту лидер предвыборной гонки записывал в спорткомплексе "Олимпийский" в центре Киева. О том, что арене, возможно, придется в сжатые сроки научиться проводить не только спортивные, но и политические шоу, в руководстве стадиона слышали, но исключительно от прессы.
"В случае поступления соответствующих предложений администрация НСК "Олимпийский" будет рассматривать их в рабочем порядке. Также заявляем, что НСК "Олимпийский" является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании какого-либо из кандидатов в президенты Украины", — отмечается в пресс-релизе НСК "Олимпийский".
"Олимпийский" – домашняя арена киевского "Динамо". Построенный в 1923 году стадион 8 лет назад реконструировали под Евро-2012. На восьмидесяти секторах можно разместить чуть более 70 тысяч зрителей. Для прессы есть 430 мест, но в случае необходимости можно организовать полторы тысячи.
Вызывая конкурента на публичные дебаты, Зеленский заявил: кандидаты на главный пост страны должны пройти медицинскую экспертизу и доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Очевидно, продемонстрировать придется еще и стрессоустойчивость – ведь выступать перед камерами куда проще, чем выходить на ринг на глазах у десятков тысяч зрителей. В мире бокса уверены: шоу будет рейтинговое, но надо все организовать по уму – с дуэлью взглядов и красочным выходом на ринг.
"Один понес бы флаг Украины – Зеленский, наверно. Он же выиграл первый тур. А Порошенко пошел бы с флагом Евросоюза. Сопровождать смогли бы Порошенко братья Кличко, вдвоем, а Зеленский… Я бы обратился к руководителю Федерации бокса Украины, моему товарищу Пройдису, чтобы он сопроводил Зеленского. Я думаю, что до трех раундов дотянет Порошенко, это максимум, что он может", — считает главный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Между тем, в Верховной раде рассказывают: Порошенко настолько не уверен в своих шансах, что ищет помощи в организованной им же "новой" церкви.
"Оказывается, что из администрации президента звонят по церквям и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах", — отметила вице-спикер Верховной рады Украины.
- В Православную церковь Украины?
- Да!
По закону, дебаты между кандидатами на пост президента Украины должны состояться в последнюю пятницу перед вторым туром, то есть вечером 19 апреля. Провести шоу вызвалась российский журналист Ольга Скабеева. Ведущая программы "60 минут" обещает кандидатам и зрителям беспристрастность. Она даже готова за оставшиеся две недели подтянуть свой уровень украинского.
Провести шоу российский журналист обещает бескорыстно: свой гонорар Скабеева предлагает перевести в МВФ в счет долга Украины.
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