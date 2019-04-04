Новости Спорт

Все видео этой рубрики
4 апреля 201917:06

Спартаковец Фернандо готовится к матчу с ЦСКА

Футболисты московского "Спартака" продолжают подготовку к матчу 22 тура с ЦСКА. В общую группу вернулся полузащитник Фернандо, пропустивший начало весенней части чемпионата.

"Спартак" провел очередную тренировку на своей базе в Тарасовке. Впервые после долгого перерыва в общей группе занимался полузащитник Фернандо. Решение об участии Фернандо в игре с ЦСКА будет принято в день встречи.

Матче первого круга, проходивший на поле ЦСКА завершился вничью 1:1. Единственный мяч в составе "Спартака" забил Фернандо.

Сейчас

17:24

"Прогресс" побил рекорд полета к МКС

14:53

Умер режиссер Георгий Данелия

13:40

Европарламент принял обновленную директиву по газу

12:47

Прощание с Булдаковым пройдет 8 апреля в Доме кино

12:20

20% россиян мечтают уехать

11:35

Многодетным семьям снизили налоги

10:56

В подмосковной Ивантеевке электричка сбила мужчину

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Ларису Ивановну хочу": в "Прямом эфире" вспоминают Данелию и юмор его фильмов

"Ларису Ивановну хочу": в "Прямом эфире" вспоминают Данелию и юмор его фильмов

20 минут назад
На оборонном предприятии в Дзержинске прогремело несколько взрывов

На оборонном предприятии в Дзержинске прогремело несколько взрывов

1 час назад
Россия передала Израилю останки военного, пропавшего в Ливане 37 лет назад

Россия передала Израилю останки военного, пропавшего в Ливане 37 лет назад

3 часа назад
Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому

Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому

2 часа назад
Страшный удар в фуру: водитель сгоревшей маршрутки перевозил людей нелегально

Страшный удар в фуру: водитель сгоревшей маршрутки перевозил людей нелегально

2 часа назад
"Воду черпают из эскалатора": гигантский аквариум протек в московском ТРЦ

"Воду черпают из эскалатора": гигантский аквариум протек в московском ТРЦ

5 часов назад
Ольга Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе в Киеве

Ольга Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе в Киеве

6 часов назад
Населенные пункты России: топ-5 проблем, которые волнуют жителей

Населенные пункты России: топ-5 проблем, которые волнуют жителей

6 часов назад
"Обожаю число 13": Сергей Лазарев доволен своим номером на "Евровидении"

"Обожаю число 13": Сергей Лазарев доволен своим номером на "Евровидении"

03.04.2019 14:59
Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

2 часа назад
Анатолий Руденко рассказал, почему не сложилось с Арнтгольц и Поверенновой

Анатолий Руденко рассказал, почему не сложилось с Арнтгольц и Поверенновой

2 часа назад
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

6 часов назад
Неудобная правда: западные СМИ набросились на премьеру "Балканского рубежа"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на премьеру "Балканского рубежа"

18 часов назад
Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

23 часа назад
В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

03.04.2019 15:20
В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

02.04.2019 09:48
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

01.04.2019 08:30
"Прогресс" побил рекорд полета к МКС

"Прогресс" побил рекорд полета к МКС

14 минут назад
Первый полет новейшего военного транспортника. Видео

Первый полет новейшего военного транспортника. Видео

1 час назад
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

1 час назад
Давший течь гигантский аквариум скрыли от глаз посетителей московского ТРЦ

Давший течь гигантский аквариум скрыли от глаз посетителей московского ТРЦ

2 часа назад
В Омске умерла пациентка, которую лечили от астмы и не заметили рак

В Омске умерла пациентка, которую лечили от астмы и не заметили рак

2 часа назад
Жесты как в iOS, "плавающие" чаты и эмулятор сгибания: что нового в бете Android Q

Жесты как в iOS, "плавающие" чаты и эмулятор сгибания: что нового в бете Android Q

2 часа назад
Робот "Уран" доработан и готов к бою

Робот "Уран" доработан и готов к бою

2 часа назад
Камеры смогут штрафовать за ремень и использование телефона за рулем

Камеры смогут штрафовать за ремень и использование телефона за рулем

3 часа назад
70-летие НАТО: Россия как старый добрый враг

70-летие НАТО: Россия как старый добрый враг

3 часа назад
В Будапеште состоялся парад глупых походок

В Будапеште состоялся парад глупых походок

3 часа назад
В Ухте школьник палкой отбился от стаи бродячих собак. Видео

В Ухте школьник палкой отбился от стаи бродячих собак. Видео

3 часа назад
В Шереметьеве задержали группу контрабандистов во главе с полицейским

В Шереметьеве задержали группу контрабандистов во главе с полицейским

3 часа назад
Российский тяжелый ракетный крейсер может получить гиперзвуковые "Цирконы"

Российский тяжелый ракетный крейсер может получить гиперзвуковые "Цирконы"

3 часа назад
Украинский депутат: выборы превратились в обыкновенное шоу

Украинский депутат: выборы превратились в обыкновенное шоу

3 часа назад
Топ-5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге

Топ-5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге

4 часа назад
Хрупкое счастье президента США. Кто главный конкурент Трампа?

Хрупкое счастье президента США. Кто главный конкурент Трампа?

4 часа назад
Инспектор "Моспаркинга" газом ослепил угрожавшего ему водителя

Инспектор "Моспаркинга" газом ослепил угрожавшего ему водителя

4 часа назад
В России прокомментировали "польские мечты" о ядерном ударе

В России прокомментировали "польские мечты" о ядерном ударе

4 часа назад
Европарламент принял обновленную директиву по газу

Европарламент принял обновленную директиву по газу

4 часа назад
Суд Севастополя приговорил украинских диверсантов к 14 годам строгого режима

Суд Севастополя приговорил украинских диверсантов к 14 годам строгого режима

4 часа назад
Ралли "Дакар" будет проводиться на Аравийском полуострове

Ралли "Дакар" будет проводиться на Аравийском полуострове

5 часов назад
Lada рулит: Vesta бьет рекорды продаж в России

Lada рулит: Vesta бьет рекорды продаж в России

6 часов назад
Пенсионерка ползком выбиралась из первоуральского травмпункта

Пенсионерка ползком выбиралась из первоуральского травмпункта

6 часов назад
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

6 часов назад
Аппендэктомия под водой: хирург Черноморского флота провел операцию на подлодке

Аппендэктомия под водой: хирург Черноморского флота провел операцию на подлодке

6 часов назад
Мать, зверски убившую детей, посадили на 19 лет

Мать, зверски убившую детей, посадили на 19 лет

7 часов назад
Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе

Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе

8 часов назад
Невероятно! Определены имена водителей, чаще других попадающих в ДТП

Невероятно! Определены имена водителей, чаще других попадающих в ДТП

8 часов назад
Apple официально представила Powerbeats Pro. Плюсы и минусы "спортивных AirPods"

Apple официально представила Powerbeats Pro. Плюсы и минусы "спортивных AirPods"

8 часов назад
Конор Макгрегор передумал уходить

Конор Макгрегор передумал уходить

9 часов назад
Певице Бритни Спирс срочно понадобилась помощь психологов

Певице Бритни Спирс срочно понадобилась помощь психологов

16 часов назад