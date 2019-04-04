Спартаковец Фернандо готовится к матчу с ЦСКА

Футболисты московского "Спартака" продолжают подготовку к матчу 22 тура с ЦСКА. В общую группу вернулся полузащитник Фернандо, пропустивший начало весенней части чемпионата.

"Спартак" провел очередную тренировку на своей базе в Тарасовке. Впервые после долгого перерыва в общей группе занимался полузащитник Фернандо. Решение об участии Фернандо в игре с ЦСКА будет принято в день встречи.

Матче первого круга, проходивший на поле ЦСКА завершился вничью 1:1. Единственный мяч в составе "Спартака" забил Фернандо.